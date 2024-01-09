«Всего лишь?» Выяснилось, насколько вырастут цены на «коммуналку» в Приморье

По информации ДЭК, 1 Гкал отопления во Владивостоке, Артеме и Партизанске увеличится на 113,94 рубля и составит 2962,36 рубля. Тарифы на горячую воду (с НДС) поднимутся с 203,6 до 235,42 рубля за один кубический метр. По сообщению Примводоканала, стоимость кубометра холодной воды с 1 июля вырастет на 7,3 рубля (44,3 рубля итого).