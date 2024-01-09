«Всего лишь?» Выяснилось, насколько вырастут цены на «коммуналку» в Приморье

С 1 июля 2024 года вновь произойдет индексация цен на коммунальные услуги в Приморском крае и ряде других регионов России. Ожидается, что повышение стоимости не превысит 12,1%, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По информации ДЭК, 1 Гкал отопления во Владивостоке, Артеме и Партизанске увеличится на 113,94 рубля и составит 2962,36 рубля. Тарифы на горячую воду (с НДС) поднимутся с 203,6 до 235,42 рубля за один кубический метр. По сообщению Примводоканала, стоимость кубометра холодной воды с 1 июля вырастет на 7,3 рубля (44,3 рубля итого).
Напомним, стоимость электроэнергии тоже немного подрастет: жителям городов нужно будет платить за 1 кВт-ч 4,07 рубля (3,75 ранее) сельчанам — 3,56 (3,28 ранее). Соответствующее постановление опубликовали в региональном агентстве по тарифам.
Как уже писала «Комсомольская правда», в России вырос МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Предполагается, что это поможет уменьшить бедность и будет бороться с серыми зарплатами.