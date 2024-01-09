Рост цен на бензин объяснили в минэнергетики Хабаровского края

В регионе небольшое снижение стоимости литра топлива фиксировали в октябре 2023 года, однако потом цены снова поползли вверх. Одна из причин тому — повышение акцизов с 1 января 2024 года. В министерстве энергетики Хабаровского края объяснили и другие причины роста цен: