Минтруд Башкирии сообщил о социально важных изменениях с января 2024 года

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2024 году составляет 14 991 рубля, пенсионеров — 12 530 рублей, детей — 13 340 рублей.
Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости для отнесения семьи (гражданина) к категории малоимущей. От прожиточного минимума также зависят размеры социальных выплат.
С января 2024 года минимальный размер оплаты труда в Башкортостане составляет с учетом уральского коэффициента 22 128 рублей (выше на 18,5%, чем в прошлом году. Российский показатель - 19 242 рубля). При этом во внебюджетном секторе зарплаты с 2024 года не могут быть ниже 23 389,6 рубля (для организаций, присоединившихся к трехстороннему соглашению по регулированию социально-трудовых отношений). Для бюджетников минимальные зарплаты будут равны уровню МРОТ — 22 128 рублей, при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц.
С 1 января вступил в силу новый закон о занятости. Новая редакция закона признает необходимость противодействия нелегальной занятости. Закон включает положения о ежегодной индексации минимального и максимального размера пособия по безработице, а также уточняет, кто считается безработным (безработный — человек, который ищет работу, зарегистрирован органами службы занятости для её поиска и готов приступить к работе.).
Также с начала года на 7,5% проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров.
Родители, которые выйдут из декретного отпуска до того, как ребёнку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу за ним.
Также вступят в силу нормы нового закона о занятости, который систематизирует меры государственной поддержки, учитывает новые форматы работы, современные вызовы и проблемы.