Минтруд Башкирии сообщил о социально важных изменениях с января 2024 года

С января 2024 года минимальный размер оплаты труда в Башкортостане составляет с учетом уральского коэффициента 22 128 рублей (выше на 18,5%, чем в прошлом году. Российский показатель ­- 19 242 рубля). При этом во внебюджетном секторе зарплаты с 2024 года не могут быть ниже 23 389,6 рубля (для организаций, присоединившихся к трехстороннему соглашению по регулированию социально-трудовых отношений). Для бюджетников минимальные зарплаты будут равны уровню МРОТ — 22 128 рублей, при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц.