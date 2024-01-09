Белорусский порт может появиться на Дальнем Востоке

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Беларусь может построить собственный порт в Приморском крае, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.
Он отметил, что обсуждал эту тему с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который в свою очередь предложил несколько вариантов. В частности, это может быть как стопроцентно белорусский порт, так и совместная с российской стороной деятельность, совместное инвестирование, совместная прибыль и так далее.
Дипломат подчеркнул, что на Дальнем Востоке существует желание предоставить белорусам свой собственный порт с привязкой к Северному морскому пути.
«С губернатором Приморского края мы договорились, что по примеру Балтики и Мурманска, которые сейчас находятся в стадии активной реализации, здесь ждут команду наших специалистов, уже имеющих опыт подготовки такого бизнес плана и технико-экономического плана участия в портовых проектах».
По его словам, Беларусь хочет использовать краевой порт Приморья в качестве важного пункта на транзитном пути в Китай. Кроме того, уточнил посол, необходимо определить номенклатуру грузов с такими регионами, как Камчатка и Магадан, в две стороны.
«Одностороннее движение здесь невозможно, ни одна экономика этого не вынесет. Но если мы найдем двусторонние потоки грузов и с прицелом еще на Китай, то все это выстрелит», — выразил надежду глава белорусского диппредставительства.
Белорусские порты в России
Экспортные товары из республики ранее отправлялись через порты балтийских республики и Украины — это был наиболее удобный вариант с точки зрения логистики. Однако после введения санкций Беларуси пришлось искать альтернативу.
Республика заинтересовалась портами в Мурманске и Ленинградской области. В глубоководном перегрузочном комплексе «Бронка» в районе Санкт-Петербурга уже работает белорусская портовая инфраструктура. Как заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко, ее планируется расширять. Кроме того, по его словам, белорусские специалисты занялись строительством собственного порта и в Мурманске.
В конце декабря 2023-го посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что общий объем перевалки белорусских грузов через порты России по итогам года составит порядка 15 млн тонн. При этом в пиковый период, который пришелся на 2019 год, через порты Прибалтики и Украины переваливалось 18,8 млн тонн.