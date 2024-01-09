Белорусский порт может появиться на Дальнем Востоке

Он отметил, что обсуждал эту тему с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который в свою очередь предложил несколько вариантов. В частности, это может быть как стопроцентно белорусский порт, так и совместная с российской стороной деятельность, совместное инвестирование, совместная прибыль и так далее.