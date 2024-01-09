Пять приморских городов комплексно обновят до 2030 года — подробности

«Комплексные планы подготовлены для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска. Благодаря мастер-планам в Магадане в 2024 году будет завершено строительство областного родильного дома на 80 коек с женской консультацией и дневным стационаром на 10 мест. Также во Владивостоке, на острове Русский, в 2025—2026 годах планируется строительство академии тенниса, а в Якутске на 2025−2029 годы запланировано возведение Всемирного центра мамонта», — отметили в пресс-службе.