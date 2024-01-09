Пять приморских городов комплексно обновят до 2030 года — подробности

Долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года утверждены правительством РФ. В план вошли пять приморских городов, где обновления коснутся жилищного фонда, городской инфраструктуры и курортной сферы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства России.
От слияния Владивостока и Надеждинского района все только выиграют — Константин Шестаков.
Глава столицы ДФО рассказал, что может получить часть соседней территории в случае присоединения к городу.
«Комплексные планы подготовлены для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска. Благодаря мастер-планам в Магадане в 2024 году будет завершено строительство областного родильного дома на 80 коек с женской консультацией и дневным стационаром на 10 мест. Также во Владивостоке, на острове Русский, в 2025—2026 годах планируется строительство академии тенниса, а в Якутске на 2025−2029 годы запланировано возведение Всемирного центра мамонта», — отметили в пресс-службе.
В плане развития Благовещенска на 2025 год предусмотрено завершение работ по строительству трансграничной канатно-подвесной дороги через Амур.
В общей сложности комплексные планы развития включают 743 различных мероприятия. Общий объем финансирования — 3,5 трлн рублей. Из них 1,2 трлн рублей составят средства федерального бюджета, 400 млрд рублей — средства бюджетов регионов, 1,9 трлн рублей — внебюджетные источники.
Решение принято по поручению президента РФ. Всего мастер-планы разрабатываются для 25 дальневосточных городов. С учетом подписанного распоряжения на сегодняшний день утверждены планы 21 города.