Развязку через Северное шоссе в Красноярске обещают сдать в этом году

По информации мэрии города Красноярска, завершение строительства переезда через Северное шоссе и его ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Отметим, что в декабре 2023 года контракт с ООО УСК «Сибиряк» по строительству развязки расторгли. Это связано с тем, что подрядная организация вовремя с работами не справилась. Несмотря на предупреждения строительство переезда не завершено.
В отношении «Сибиряка» ведётся претензионная работа. На данный момент оценивается возможность запуска по объекту транзитного движения.