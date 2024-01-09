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Развязку через Северное шоссе в Красноярске обещают сдать в этом году

В декабре контракт с ООО УСК «Сибиряк» по строительству развязки был расторгнут.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

По информации мэрии города Красноярска, завершение строительства переезда через Северное шоссе и его ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Отметим, что в декабре 2023 года контракт с ООО УСК «Сибиряк» по строительству развязки расторгли. Это связано с тем, что подрядная организация вовремя с работами не справилась. Несмотря на предупреждения строительство переезда не завершено.

В отношении «Сибиряка» ведётся претензионная работа. На данный момент оценивается возможность запуска по объекту транзитного движения.

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