Депутат ГД РФ Светлана Бессараб: На Кубани вырос прожиточный минимум пенсионера

Так, увеличены единое пособие на детей и беременных женщин, пособие в связи с рождением первого ребенка до 3 лет, а также федеральная социальная доплата.
Доплата к пенсии неработающему пенсионеру назначается в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума для пенсионеров. Размер доплаты определяется в соответствии с ПМ, установленного в Краснодарском крае.
— С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в Краснодарском крае составляет 12 758 рублей. Это означает, что все неработающие пенсионеры, чья сумма материального обеспечения ниже данной величины, имеют право на получение федеральной социальной доплаты. Перерасчет размера социальной доплаты каждому пенсионеру производится беззаявительно. Это значит, что пенсионеров избавили от необходимости личного обращения в Соцфонд для получения господдержки, — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.