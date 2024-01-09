Депутат ГД РФ Светлана Бессараб: На Кубани вырос прожиточный минимум пенсионера

— С 1 января 2024 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в Краснодарском крае составляет 12 758 рублей. Это означает, что все неработающие пенсионеры, чья сумма материального обеспечения ниже данной величины, имеют право на получение федеральной социальной доплаты. Перерасчет размера социальной доплаты каждому пенсионеру производится беззаявительно. Это значит, что пенсионеров избавили от необходимости личного обращения в Соцфонд для получения господдержки, — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.