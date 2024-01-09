В Казахстане за два года снизят межбанковскую комиссию до 1%

В Казахстане планируют поэтапно снизить межбанковскую комиссию по платежным картам. Об этом во время пресс-конференции в правительстве сообщила заместитель директора департамента платежных систем Национального банка Асем Мадиярова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Сегодня банки второго уровня самостоятельно устанавливают комиссию. Установление комиссии — это своего рода инструмент конкуренции между банками. В зависимости от того, какие продукты предлагают банки, какие сервисы, какие услуги, тем самым банки конкурируют за клиента, то есть они привлекают новых клиентов, они повышают лояльность своих действующих клиентов», — пояснила она.
Асем Мадиярова уточнила, какая работа проводится регулятором по снижению эквайринговой комиссии в карточной системе.
«Эквайринговая комиссия — это та комиссия, которую платит предприниматель банку при продаже товаров, работ, услуг. Часть этой эквайринговой комиссии как раз-таки взимается международными платежными системами, такими как Visa, MasterCard, UnionPay. То есть это не комиссия в целом, которая идет в доход банка. Часть этой комиссии взимается глобальными платежными системами».
Монетарный регулятор, как пояснила Асем Мадиярова, в течение длительного периода проводил соответствующие переговоры с международными платежными системами, чтобы была возможность снизить межбанковскую карточную комиссию для банков, которая затем каскадно даст возможность снизить торговую комиссию для предпринимателей.
«С 1 января 2024 года, далее — с 1 января 2025 года будет поэтапное снижение межбанковской комиссии в карточном бизнесе в два раза. То есть на сегодня мы планируем, что в этом году снижение максимальной межбанковской карточной комиссии произойдет с 2% до 1,5%. В следующем году максимальная межбанковская комиссия по карточным транзакциям будет составлять 1%», — подчеркнула Асем Мадиярова.
Она уточнила, что речь идет о карточных платежах через POS-терминалы.
«То есть, когда вы приходите в магазин, у вас карточка, вы платите через POS-терминал торговца. Тогда вот эта часть комиссии, которую взимает банк, она взимается также международными платежными системами. И они, согласно нашему соглашению с ними, будут постепенно снижать эту комиссию».
Асем Мадиярова пояснила, что «кэшбэки, которые мы получаем в виде бонусов на карты, это как раз-таки часть той комиссии, которая взимается с торгового сервисного предприятия».
Национальный банк будет проводить мониторинг соблюдения международными платежными системами достигнутых соглашений.
«Хотела бы подчеркнуть, что банки предлагают различные условия своим клиентам: тарифные политики, продукты, приложения, сервисы. И конкурируя за клиентов, в рамках здоровой финансовой конкуренции, клиент может выбирать, какой банк ему наиболее предпочтителен, именно с точки зрения обслуживания, с точки зрения комиссии», — добавила она.