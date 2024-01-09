В Казахстане за два года снизят межбанковскую комиссию до 1%

«С 1 января 2024 года, далее — с 1 января 2025 года будет поэтапное снижение межбанковской комиссии в карточном бизнесе в два раза. То есть на сегодня мы планируем, что в этом году снижение максимальной межбанковской карточной комиссии произойдет с 2% до 1,5%. В следующем году максимальная межбанковская комиссия по карточным транзакциям будет составлять 1%», — подчеркнула Асем Мадиярова.