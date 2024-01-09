Кишиневский аэропорт возобновил работу, автовокзал в Приднестровье снова отправляет рейсы

Приднестровские автостанции возобновили практически все рейсы. Работают пригородные и междугородние, в том числе на Григориополь, Дубоссары, Рыбницу и Каменку. Открыты маршруты и в направлении Кишинева. Практически все рейсы выполняются в прежнем объеме и по обычному расписанию, однако с возможными задержками из-за скоростного режима на заснеженных трассах.