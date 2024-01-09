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Кишиневский аэропорт возобновил работу, автовокзал в Приднестровье снова отправляет рейсы

Транспортное сообщение в Молдове понемногу возвращается к прежнему режиму.
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КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Международный аэропорт Кишинева вернулся к обычному графику работы, сообщили власти страны. Возобновлены авиарейсы, взлеты и посадки проходят в обычном режиме.

«В течение дня, поскольку будут проводиться процедуры против обледенения самолетов, могут возникнуть некоторые задержки рейсов», — уточняется в сообщении.

Таможенная служба работает в обычном режиме, за исключением таможенного поста Моловата, деятельность которого временно приостановлена ​​из-за сильных порывов ветра.

Приднестровские автостанции возобновили практически все рейсы. Работают пригородные и междугородние, в том числе на Григориополь, Дубоссары, Рыбницу и Каменку. Открыты маршруты и в направлении Кишинева. Практически все рейсы выполняются в прежнем объеме и по обычному расписанию, однако с возможными задержками из-за скоростного режима на заснеженных трассах.

Транспорт пока не ходит в ряд сел в Григориопольском и Рыбницком районах. Это населенные пункты, которые находятся далеко от трасс. Впрочем, на автостанции отмечают, что ситуация меняется и вполне возможно, что в течение дня рейсы возобновятся.

Как сообщили власти Молдовы, в течение суток 8 января в полицию поступило 118 звонков относительно рисковых ситуаций, вызванных неблагоприятными погодными условиями. По состоянию на 06.00 вторника по всей стране действовали 502 полицейских и 202 единицы спецтехники.