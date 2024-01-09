Министр инфраструктуры Молдовы признал, что у страны нет денег на содержание аэропорта

«Аэропорт будет развиваться. Надеюсь, что с помощью компаний с международным опытом. Я побывал в компаниях во Франции и Германии. Я был бы рад знать, что смогу привлечь немецко-французский консорциум к управлению аэропортом Кишинева. (…) Есть давление, чтобы снизить аэропортовые сборы. Если их снизить, не будет другого дохода, который можно было бы инвестировать. (…) Это бюджет, трехлетний бюджет, который мы вкладываем в дороги. В государственном бюджете нет шести миллиардов леев, чтобы вложить в аэропорт. Мы должны найти альтернативу», — сказал министр.