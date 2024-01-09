Министр инфраструктуры Молдовы признал, что у страны нет денег на содержание аэропорта

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. У государства Республика Молдова нет шести миллиардов леев, необходимых для содержания Кишиневского международного аэропорта, объект может перейти в управление к немецко-французскому консорциуму, об этом в телеэфире заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
«Аэропорт будет развиваться. Надеюсь, что с помощью компаний с международным опытом. Я побывал в компаниях во Франции и Германии. Я был бы рад знать, что смогу привлечь немецко-французский консорциум к управлению аэропортом Кишинева. (…) Есть давление, чтобы снизить аэропортовые сборы. Если их снизить, не будет другого дохода, который можно было бы инвестировать. (…) Это бюджет, трехлетний бюджет, который мы вкладываем в дороги. В государственном бюджете нет шести миллиардов леев, чтобы вложить в аэропорт. Мы должны найти альтернативу», — сказал министр.
Его слова прокомментировал один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский. Политик напомнил, что власти страны объявили о завершении процедуры возврата аэропорта от компании-концессионера «Авиа Инвест» в государственную собственность еще в марте прошлого года.
«И практически сразу “осознали”, что молдавское государство не сможет управлять таким большим объектом. Причем и смешно и страшно слышать о невозможности управлять аэропортом от людей, управляющими по факту Молдовой. (….) Возврат аэропорта в государственную собственность был по своей сути лишь поводом, чтобы передать данный стратегически важный объект третьим лицам из ЕС, которые будут лояльны к партии PAS», — подчеркнул Нестеровский.
«Возможно, в какой-то момент PAS-овцы осознают, что не в состоянии управлять страной и также передадут Молдову в концессию третьим лицам?» — задался вопросом политик.
Ранее Андрей Спыну заявлял, что столичный аэропорт нуждается в инвестициях в размере 200−300 миллионов евро, которые необходимо вложить в ближайшее время. Деньги нужны на новый терминал, ремонт взлетно-посадочных полос, парковок, новую парковку для посетителей.
«Та инфраструктура, которая есть сейчас в аэропорту, работает на пределе возможностей», — заявлял министр.