В магазинах Иркутска куриные яйца стоят от 100 рублей

В магазинах Иркутска стоимость куриных яиц вновь поднялась выше 100 рублей. Иркутскстат сообщает, что на 25 декабря 2023 года десяток яиц по региону стояли 128,93 ₽ в среднем.
— В Иркутске цена в среднем составила 123,15 ₽, а в Ангарске — 131,33 ₽, — говорят в Иркутскстате.
Ранее КП-Иркутск писала, с чем может быть связан рост цен. Были названы такие причины, как рост цен на электричество, за которое платят птицефабрики, и рост стоимости топлива. Кроме того, цены могли вырасти из-за подорожания корма и лекарств для несушек.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что производители готовы зафиксировать стоимость товара. Глава региона дал указание ведомствам области заняться этим вопросом.