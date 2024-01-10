В магазинах Иркутска куриные яйца стоят от 100 рублей

Ранее КП-Иркутск писала, с чем может быть связан рост цен. Были названы такие причины, как рост цен на электричество, за которое платят птицефабрики, и рост стоимости топлива. Кроме того, цены могли вырасти из-за подорожания корма и лекарств для несушек.