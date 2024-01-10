Средняя зарплата в Калининградской области доросла до 56,5 тысячи рублей

По сравнению с октябрём 2022 года она увеличилась на 18,2%, по сравнению с сентябрём 2023 года — на 5,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в октябре 2023 года составила 109,6% к уровню октября 2022 года и 105% — к уровню сентября 2023 года.
Просроченная задолженность по заработной плате по сведениям, представленным по наблюдаемому кругу организаций, на 1 декабря 2023 года составила 21,8 млн рублей.
В государственных центрах занятости населения состояло на учете 4130 незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 2593 человека имели статус безработного.
В ноябре 2023 года статус безработного получили 554 человека (на 326 человек, или на 37,0%, меньше, чем в ноябре 2022 года). Размеры трудоустройства безработных в ноябре 2023 года составили 416 человек, что на 30,6% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.