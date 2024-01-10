Средняя зарплата в Калининградской области доросла до 56,5 тысячи рублей

В ноябре 2023 года статус безработного получили 554 человека (на 326 человек, или на 37,0%, меньше, чем в ноябре 2022 года). Размеры трудоустройства безработных в ноябре 2023 года составили 416 человек, что на 30,6% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года.