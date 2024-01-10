Без электроснабжения в Молдове остаются пять населенных пунктов

«Специализированными бригадами предпринимаются необходимые действия по восстановлению энергоснабжения потребителей в селах Лалово, Куйзовка, Отак, Бушовка и Рошканы», — уточнили в ведомстве.
Государственная администрация автодорог сообщила, что 48 технических подразделений и 378 рабочих было задействовано в укладке противогололедного материала, всего израсходовано около 3164 тонн.
Дорожное движение по дорогам республиканского значения обеспечивается в зимних условиях. На данный момент национальные трассы не перекрыты. Движение по региональным дорогами на участках Бобейка, Чадыр-Лунга и Дойна-Коштангалия на юге страны остается затрудненным.
За минувшие сутки сотрудники ГИЧС получили 31 вызов для разблокирования автотранспорта, большей частью в Кишиневе, Хынчештах, Ниспоренах, Оргееве, Яловенах, Унгенах и Кантемире.