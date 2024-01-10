Без электроснабжения в Молдове остаются пять населенных пунктов

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. К утру среды без электроснабжения остаются пять населенных пунктов в Резинском районе, сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) со ссылкой на предоставленную поставщиками электроэнергии информацию.