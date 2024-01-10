В Казани выставили на продажу сразу три пассажирских теплохода. Их стоимость варьируется от пяти до 20 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.
Дороже всего обойдется пассажирский теплоход «Синтез», который собрали в 1974 году в Баку. Его цена составляет 20 миллионов рублей, а длина достигает 35 метров. Балансовая стоимость речного транспорта оценивается в 98 миллионов рублей.
Еще один теплоход за 13 миллионов рублей имеет длину в 33 метра. Рассчитан он на 76 пассажиров. Однако судно выведено из эксплуатации, находится на холодном отстое.
Кроме того, ищут нового владельца для теплохода типа МО-69 стоимостью пять миллионов рублей. Его построили еще в 1962 году. Как заверяет автор объявления, судно находится в отличном состоянии и способно вместить до 150 человек.
Напомним, в Татарстане могут приобрести 10 новых пассажирских судов.