В Воронежской области изменится плата за электроэнергию

В Воронежской области с 2024 года изменится система оплаты электроэнергии, об этом сообщили в пресс-службе министерства тарифного регулирования региона.
Теперь будут действовать дифференцированные тарифы. Это система оплаты, в которой стоимость зависит от объема потребления ресурса.
Например, для горожан, которые владеют газовыми плитами, размер платы будет составлять от 4,85 до 7,92 рублей за кВтч.
Для тех, у кого есть электроплиты, стоимость изменится. Она будет варьироваться в диапазоне 3,40 — 5,54 рублей за кВтч.
Для жителей сельской местности плата будет составлять от 3,40 до 5,54 рублей за кВтч.
Цель такого нововведения — защита добросовестных граждан, которые используют электричество в бытовых нуждах. Дифференцированная система позволит пресечь использование бытовых тарифов электроэнергии для коммерческой деятельности.
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