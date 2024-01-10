Суд оставил в СИЗО руководителей «Гортранса» Екатеринбурга

Как сообщили ЕАН в Свердловском областном суде, в декабре 2023 года Ленинский суд Екатеринбурга продлил обвиняемым в получении взятки арест до 30 марта. Постановление суда было обжаловано адвокатами обвиняемых. Свердловский областной суд по итогу рассмотрения апелляционных жалоб оставил меру пресечения в силе.
Ранее ЕАН писал, что екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» объединяет автобусные перевозки и перевозки трамваями и троллейбусами. Прошлый год для предприятия был убыточным (-237,3 тыс. рублей).
Предприятие регулярно получает иски от энергетиков, страховых компаний и даже поставщиков автохимии. Только за лето и только от энергокомпаний их в арбитражи поступило шесть. Сейчас наряду с крупными долгами у «Гортранса» есть и пул небольших. Например, чуть более 2,2 млн рублей «выбивает» через суд ИП Анатолий Карпенко.