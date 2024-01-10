Суд оставил в СИЗО руководителей «Гортранса» Екатеринбурга

Предприятие регулярно получает иски от энергетиков, страховых компаний и даже поставщиков автохимии. Только за лето и только от энергокомпаний их в арбитражи поступило шесть. Сейчас наряду с крупными долгами у «Гортранса» есть и пул небольших. Например, чуть более 2,2 млн рублей «выбивает» через суд ИП Анатолий Карпенко.