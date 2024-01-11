В Хабаровске в 2025 году построят крупный распределительный центр для ритейлера X5 Group

Распределительный центр общей площадью около 50 000 квадратных метров для ретейлера X5 Group построит дальневосточный застройщик «ДА! Девелопмент!» в Хабаровске. Объект реализуют в формате build-to-suit для дальнейшей долгосрочной аренды, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу консалтинговой компании NF Group, которая выступила консультантом сделки.
Распределительный центр класса А планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Объект представит собой единый блок с высотой потолка более 12 метров, что обеспечит возможность эффективного использования многоуровневых конструкций для оптимального хранения товаров.
Хабаровск — логистическая столица Дальнего Востока. Он играет ключевую роль в обеспечении эффективных поставок товаров по всему региону, становясь стратегически важным транспортным и логистическим хабом для различных проектов и предприятий.
Создание такого объекта позволит значительно улучшить логистические возможности и обеспечить эффективную работу с товарами, которым необходим широкий диапазон температурных режимов.
«Сетевые продуктовые и онлайн-ретейлеры продолжают оставаться основными потребителями складов. Большинство крупных сетей в настоящее время имеет несколько распределительных центров в крупных регионах присутствия, чтобы оптимизировать логистику и сократить расстояние при доставке. Строительство центра для Х5 Group в Хабаровске будет способствовать развитию сети в регионе, позволяя ретейлеру быстро и качественно поставлять продукцию в точки продаж», — прокомментировал директор направления по представлению интересов корпоративных клиентов NF Group Александр Кацегоров.
Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и заместитель управляющего директора компании Ozon Владимир Гончаревич обсудили сотрудничество регионального правительства и одной из крупнейших в России торговой онлайн-площадки. В сентябре между правительством края и компанией было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется дальнейшее масштабирование онлайн-платформы в субъекте. Благодаря налаженному взаимодействию региональное предприятие ООО «ОЗОН ХАБАРОВСК» получило статус резидента ТОР и уже в октябре запустило операции на новом распределительном центре — одном из самых больших на Дальнем Востоке, где при выходе на полную мощность будет работать более тысячи человек.
Первые магазины компании X5 Group открылись в Хабаровске в конце марта 2023 года в формате «магазинов у дома».