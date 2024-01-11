В Хабаровске в 2025 году построят крупный распределительный центр для ритейлера X5 Group

Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и заместитель управляющего директора компании Ozon Владимир Гончаревич обсудили сотрудничество регионального правительства и одной из крупнейших в России торговой онлайн-площадки. В сентябре между правительством края и компанией было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется дальнейшее масштабирование онлайн-платформы в субъекте. Благодаря налаженному взаимодействию региональное предприятие ООО «ОЗОН ХАБАРОВСК» получило статус резидента ТОР и уже в октябре запустило операции на новом распределительном центре — одном из самых больших на Дальнем Востоке, где при выходе на полную мощность будет работать более тысячи человек.