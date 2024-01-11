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В Красноярске в ТРК «Комсомолл» построят термальный комплекс за 850 миллионов

Термальный комплекс за 850 миллионов рублей построят в красноярском ТРК «Комсомолл».
Источник: Комсомольская правда

В красноярском ТРК «Комсомолл» построят термальный комплекс. Он обойдется в 850 миллионов рублей. Об этом сообщают Gornovosti.

По данным издания, строительством займется крупная федеральная сеть. Площадь комплекса составит больше одиннадцати тысяч квадратных метров. Внутри будет аквазона с бассейнами, развлечения для детей, бани, а также зона для массажа. Договор с торгово-развлекательным комплексом уже подписан. Сейчас идет детальная разработка самого проекта.

Когда именно откроется комплекс — пока неизвестно. Сообщается, что на его размещение может уйти примерно полгода. Красноярск станет не единственным местом, где построят такой комплекс. Еще 15 подобных сооружений по всей стране находятся в стадии разработки.

строительство