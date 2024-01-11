В Красноярске в ТРК «Комсомолл» построят термальный комплекс за 850 миллионов

По данным издания, строительством займется крупная федеральная сеть. Площадь комплекса составит больше одиннадцати тысяч квадратных метров. Внутри будет аквазона с бассейнами, развлечения для детей, бани, а также зона для массажа. Договор с торгово-развлекательным комплексом уже подписан. Сейчас идет детальная разработка самого проекта.