В Красноярске в ТРК «Комсомолл» построят термальный комплекс за 850 миллионов

В красноярском ТРК «Комсомолл» построят термальный комплекс. Он обойдется в 850 миллионов рублей. Об этом сообщают Gornovosti.
По данным издания, строительством займется крупная федеральная сеть. Площадь комплекса составит больше одиннадцати тысяч квадратных метров. Внутри будет аквазона с бассейнами, развлечения для детей, бани, а также зона для массажа. Договор с торгово-развлекательным комплексом уже подписан. Сейчас идет детальная разработка самого проекта.
Когда именно откроется комплекс — пока неизвестно. Сообщается, что на его размещение может уйти примерно полгода. Красноярск станет не единственным местом, где построят такой комплекс. Еще 15 подобных сооружений по всей стране находятся в стадии разработки.