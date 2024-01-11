Стало известно, на каких специальностях в Омске увеличили зарплатные предложения

Кадровый дефицит в Омске и области в большинстве сфер усилил конкурентную борьбу за соискателей. Большинство работодателей стали использовать максимум инструментов для того, чтобы привлечь персонал. Основной из них — увеличение зарплатных предложений.
Наибольший рост предложений по зарплате отмечается у инженеров конструкторов (+21% — до 59 тысяч рублей), инженеров-электронщиков (+27% — до 51 тысячи рублей), кладовщиков (+14% — до 40 тысяч рублей), менеджеров по ВЭД (+10% — до 45 тысяч рублей), менеджеров по персоналу (+28% — до 44,8 тысяч рублей), механиков (+24% — до 57 тысяч рублей), операторов call-центров (+30% — до 50 тысяч рублей).
По словам аналитиков, в этом году будет активно развиваться тренд на снижение дискриминации на рынке труда. Последние два года компании привлекают на работу сотрудников, которые ранее были вне фокуса их внимания. В их число входят кандидаты старше 40 лет, люди с ограниченными возможностями, женщин берут на типично «мужские вакансии».
«Кроме того, ещё одна из категорий сотрудников, которую ранее работодатели нанимали неохотно, — это кандидаты без опыта работы. Начиная с весны 2023 года наметился чёткий тренд на увеличение количества таких вакансий (рост на 52% относительно показателей предыдущих лет), при этом увеличившееся количество предложений от работодателей заметно практически во всех профессиональных отраслях. В данном случае снижение предложения со стороны соискателей будет способствовать развитию этого тренда, поэтому можно с уверенностью говорить о дальнейшем росте числа вакансий для кандидатов без опыта работы», — поясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев.
По словам Михеева, в эту же категорию можно отнести рост интереса работодателей к несовершеннолетним соискателям. На увеличение такого спроса повлияло снятие законодательных ограничений.