Стало известно, на каких специальностях в Омске увеличили зарплатные предложения

«Кроме того, ещё одна из категорий сотрудников, которую ранее работодатели нанимали неохотно, — это кандидаты без опыта работы. Начиная с весны 2023 года наметился чёткий тренд на увеличение количества таких вакансий (рост на 52% относительно показателей предыдущих лет), при этом увеличившееся количество предложений от работодателей заметно практически во всех профессиональных отраслях. В данном случае снижение предложения со стороны соискателей будет способствовать развитию этого тренда, поэтому можно с уверенностью говорить о дальнейшем росте числа вакансий для кандидатов без опыта работы», — поясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев.