Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Президент отметил, что развитие Дальнего Востока стало заметным. «Я вспоминаю начало вот этих программ и помню, как настроение было кислое такое, потому что мы говорили, говорили: сейчас будем делать то, сделаем это, там судостроение будем развивать, сделаем это, это, но все имеет такую инерцию, так было тяжело первые шаги делать, и люди ждали, а вроде как и ничего не происходит. Но все-таки движение уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует», — сказал Владимир Путин.