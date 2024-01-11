Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Говоря с предпринимателями, президент допустил, что рост ВВП России по итогам года будет больше 4%. По его словам, хотя Россию «давят и душат со всех сторон», она обогнала Германию по покупательской способности и стала первой экономикой в Европе и пятой в мире. «По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать», — отметил глава государства.
Президент отметил, что развитие Дальнего Востока стало заметным. «Я вспоминаю начало вот этих программ и помню, как настроение было кислое такое, потому что мы говорили, говорили: сейчас будем делать то, сделаем это, там судостроение будем развивать, сделаем это, это, но все имеет такую инерцию, так было тяжело первые шаги делать, и люди ждали, а вроде как и ничего не происходит. Но все-таки движение уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует», — сказал Владимир Путин.
Глава государства заявил, что ключевая ставка Центробанком вносит временный характер, «по мере подавления инфляции она будет меняться». По его словам, увеличение фондирования или объемов субсидирования резидентов ТОР и СПР «сведут на нет» деятельность Центробанка, направленную на контроль инфляции в стране.
На встрече Владимир Путин пообещал обсудить с губернатором Хабаровского края вопросы логистики для экспорта российских товаров в Китай и усовершенствование погранпереходов на Дальнем Востоке. Также были рассмотрены вопросы развития туризма в регионе.
Накануне, 10 января, президент России Владимир Путин посетил Чукотку. Там глава государства поговорил с жителями региона и главой Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.
Александра Горошилова