Птицефабрики Ленобласти начали снижать отпускные цены на куриное яйцо

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области указали, что производства приступили к таким мерам. По словам главы комитета по АПК Олега Малащенко, поставки яиц у региональных предприятий законтрактованы на полгода вперед. Дополнительный объем продукции, который появляется у птицефабрик, «торгуется на спотовых биржевых площадках со снижением стоимости около 5%».



Под конец 2023 года в пресс-службе администрации Ленобласти поделились информацией о работе инкубатора птицефабрики «Синявинская». На площадке каждую неделю вылупляются по 30 тыс. цыплят, в дальнейшем они станут несушками. Благодаря появлению новых птиц область сможет закрыть потребности в яйце местных жителей, а также поставить продукцию в регионы СЗФО.



Ранее сообщалось, что, помимо роста стоимости яиц, в Петербурге наблюдался рост стоимости оливкового масла.



