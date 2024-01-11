Роскачество проверило консервы из печени трески: какие марки брать не стоит

Исследование выявило в продукции торговых марок «Вкусные консервы», «Дикий вылов», «Любконсерв», «О’кей» и «Спецзаказ» несвойственные для печени трески органолептические показатели, говорится в итогах проверки. В этих консервах подозрение вызвала и зернистая структура, которая может говорить о том, что печень подменили молоками. Частичная замена печени молоками не исключена также в консервах марок «Капитан морей» и «КитБай».