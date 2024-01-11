Роскачество проверило консервы из печени трески: какие марки брать не стоит

Эксперты Роскачества обнаружили фальсификат в консервах из песени трески. Специалисты перечислили все марки, к которым появилось много вопросов.
Исследование выявило в продукции торговых марок «Вкусные консервы», «Дикий вылов», «Любконсерв», «О’кей» и «Спецзаказ» несвойственные для печени трески органолептические показатели, говорится в итогах проверки. В этих консервах подозрение вызвала и зернистая структура, которая может говорить о том, что печень подменили молоками. Частичная замена печени молоками не исключена также в консервах марок «Капитан морей» и «КитБай».
В консервах ТМ Polinet нашли печень тихоокеанской трески, хотя на этикетке указана печень атлантической трески.
В ряде случаев речь и вовсе идет не о подмене, а о фальсификации. В банках якобы с печенью трески марок «Акватория», «Беринг», «Мурман-рыба», «Устькамчатрыба» эксперты нашли печень минтая вместо заявленного продукта. Притом в «Акватории» и «Устькамчатрыбе» сообщили, что под их маркой продают контрафакт, который не является товаром предприятия, приводят итоги исследования iz.ru (18+).
Ряд производителей уже отреагировали на замечения Роскачества и приняли меры к выводу из оборота продукции не прошедшей проверку.