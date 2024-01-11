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Оборот московских производителей пищевых продуктов вырос на 6,7 процента

Оборот столичных предприятий, занятых в сфере производства пищевой продукции, в январе — октябре 2023 года увеличился на 6,7 процента в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в четверг, 11 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Продукты
Источник: Freepik

— Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за 10 месяцев 2023 года достиг 500,6 миллиарда рублей — на 6,7 процента больше, чем годом ранее, — рассказал заммэра.

Ефимов добавил, что порядка 133 миллиардов рублей стали четвертью объема производства, что позволило обеспечить предприятия, которые специализируются на переработке и консервировании мяса и мясной продукции. Кроме того, порядка 15 процентов, что эквивалентно 73,5 миллиарда рублей, составила выручка производителей молочной продукции.

Как отметили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, высокий рост с января по октябрь 2023 года показали компании по переработке и консервированию фруктов и овощей. Их обороты выросли почти в 2,1 раза в сопоставимых ценах.

В ведомстве отметили, что в производстве продуктов питания заняты более 250 предприятий. Для производителей существует большой набор различных антикризисных мер поддержки, среди которых — льготные кредиты, гранты и многое другое.

Так, Ефимов отметил, что за девять месяцев ушедшего 2023 года объем продукции, которую производили резиденты особой экономической зоны «Технополис “Москва”», составил порядка 67,3 миллиарда рублей. Эта цифра выше в 2,5 раза показателя за аналогичный период 2022 года.