Оборот московских производителей пищевых продуктов вырос на 6,7 процента

— Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за 10 месяцев 2023 года достиг 500,6 миллиарда рублей — на 6,7 процента больше, чем годом ранее, — рассказал заммэра.
Ефимов добавил, что порядка 133 миллиардов рублей стали четвертью объема производства, что позволило обеспечить предприятия, которые специализируются на переработке и консервировании мяса и мясной продукции. Кроме того, порядка 15 процентов, что эквивалентно 73,5 миллиарда рублей, составила выручка производителей молочной продукции.
Как отметили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, высокий рост с января по октябрь 2023 года показали компании по переработке и консервированию фруктов и овощей. Их обороты выросли почти в 2,1 раза в сопоставимых ценах.
В ведомстве отметили, что в производстве продуктов питания заняты более 250 предприятий. Для производителей существует большой набор различных антикризисных мер поддержки, среди которых — льготные кредиты, гранты и многое другое.
Так, Ефимов отметил, что за девять месяцев ушедшего 2023 года объем продукции, которую производили резиденты особой экономической зоны «Технополис “Москва”», составил порядка 67,3 миллиарда рублей. Эта цифра выше в 2,5 раза показателя за аналогичный период 2022 года.