Оборот московских производителей пищевых продуктов вырос на 6,7 процента

Оборот столичных предприятий, занятых в сфере производства пищевой продукции, в январе — октябре 2023 года увеличился на 6,7 процента в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в четверг, 11 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.