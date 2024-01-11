Депутат Волгоградской облдумы предсказал высокую инфляцию в 2024 году

Депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров поделился прогнозами на 2024 год. По мнению коммуниста, он будет непростым и более жестким по сравнению с 2023-м.
Один из крупных ученых в области истории, социологии и политологии, разработчик современной концепции местного самоуправления в России предсказывает, что инфляция останется в текущем году достаточно высокой, а к желаемому показателю сможет вернуться не раньше, чем через два-три года.
Депутат также предрекает переформатирование российского правительства и предполагает, что грядут кадровые изменения. Аналогичные тенденции будут проявляться и в Волгоградской области.
Губернаторские выборы и обновление регионального заксобрания дадут импульс к формированию новых подходов в экономике, но они вряд ли будут из ряда выходящих. В поле зрения останется формирование комфортной среды. Зарплата будет расти в пределах возможностей региона в связи с уменьшением помощи федерального центра.
«Конечно, население в новогодние дни желало себе увеличения благосостояния и это будет иметь место. Но не на таком уровне, как мечталось», — делится депутат.
Однако, по его мнению, все может измениться. Главное — быть вместе, активнее трудиться и продвигаться шаг за шагом вперед. Ранее Волгоградстат подтвердил, что волгоградцы оставляют все больше денег в супермаркетах и других магазинах.