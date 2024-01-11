Жители Новосибирска рассказали о желаемом размере пенсии. Ежемесячно они хотели бы получать 47,2 тысячи рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob.
В апреле прошлого года новосибирцы заявляли о сумме в 46,6 тысячи рублей.
Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По их мнению, выплата должна составлять 51,5 тысячи и 49 тысяч рублей. Следом идут Тюмень, Владивосток, Челябинск и Хабаровск.
Напомним, с 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам увеличили на 7,5%. Так, средний размер выплаты составил 20,3 тысячи рублей.