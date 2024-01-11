Самые востребованные профессии в Казахстане в 2024 году

Профессия стилиста-парикмахера охватывает множество различных аспектов и требует умения не только делать прическу, но и коммуницировать с клиентами, обладать глубокими знаниями об используемых в работе продуктах. Мастера консультируют клиентов по выбору стрижек и причесок с учетом формы головы и типа волос, осуществляют стрижку, окрашивание, завивку или выпрямление волос, кондиционирование, ламинирование и другие процедуры.