Самые востребованные профессии в Казахстане в 2024 году

Какие профессии востребованы в Казахстане в 2024 году? С учетом данных, опубликованных госпорталом eGov.kz и Центром развития трудовых ресурсов, в РК востребованы профессии инженера, IT-специалиста, веб-дизайнера, педагога, бухгалтера, повара, парикмахера, фермера, медицинского работника, логиста.
Инженер
Согласно данным eGov.kz, лидирующие позиции на рынке труда занимают представители инженерных специальностей, которые связаны с промышленным производством. Наиболее востребованы специалисты в области транспорта, строительства, технологических машин и техники, машиностроения.
Инженеры занимаются разными видами деятельности. Среди специализаций инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-строитель, горный инженер, инженер-электронщик, инженер-эколог.
Специалисты занимаются проектированием, разработкой технологий и промышленного оборудования, участвуют в развитии систем контроля и автоматизации производства. В сферу их ответственности входит обеспечение функционирования оборудования и различных систем, а при необходимости еще и их ремонт.
IT-специалист
IT-индустрия получила толчок во время пандемии Covid-19, когда стали востребованы онлайн-сервисы. Профессии в этой сфере вошли в число самых высокооплачиваемых дистанционных специальностей, а растущая цифровизация отраслей экономики позитивно отражается на дальнейшем увеличении спроса IT-специалистов.
IT-специалисты востребованы в сфере финансов, маркетинге, консалтинге, розничной торговле, медицине, образовании. Рынок труда диктует спрос на программистов, разработчиков, системных администраторов, специалистов техподдержки, тестировщиков, менеджеров проектов, бизнес-аналитиков, интернет-маркетологов и IT-рекрутеров.
Веб-дизайнер
Какую профессию выбрать в Казахстане девушке в 2024 году? Девушки могут преуспеть как веб-дизайнеры, педагоги, бухгалтеры, повара.
Веб-дизайнеры — специалисты, которые разрабатывают структуру, интерфейс и навигацию сайтов и приложений. Их задача заключается в том, чтобы проектировать максимально удобный для пользователя и эффективный для решения поставленных бизнес-задач интерфейс.
Одной из причин высокого спроса на специалистов в данной сфере стало расширение электронной коммерции и увеличение количества онлайн-покупок. Веб-дизайнеры наряду с разработчиками программного обеспечения в настоящее время востребованы на рынке труда.
Педагог
О востребованности профессионалов в педагогической сфере говорят данные среднесрочного прогноза, составленного Центром развития трудовых ресурсов (ЦРТР). В первой десятке наиболее востребованных сотрудников значатся педагоги средней школы по общественным и естественным наукам, воспитатели и учителя начальной школы.
С 1 января 2023 года увеличилась заработная плата воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования. К зарплате установлены доплаты, а средняя зарплата школьного учителя на начало 2024 года составляет примерно 250 тыс. тенге.
Бухгалтер
Как прогнозирует ЦРТР, к 2030 году возрастет спрос на бухгалтеров. В сферу ответственности специалиста входит обработка финансовой документации, денежные операции с контрагентами, начисление зарплаты, составление отчетности, учет движения активов предприятия и иные функции, связанные с финансами предприятия.
В среднем в РК зарплаты бухгалтера стартуют от 150 тысяч тенге. Ее размер зависит от сложности обязанностей, занятости и продолжительности рабочего дня. На январь 2024 года специалисты наиболее востребованы в Астане и Алматы.
Повар
Повар — специалист, занимающийся приготовлением пищи в заведениях общественного питания. Повар должен уметь проводить первичную кулинарную обработки сырья, осуществлять вспомогательные работы по приготовлению блюд и кулинарных изделий, готовить и порционировать блюда, организовать хранение продуктов питания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
В профессии есть разные специализации, среди которых повара холодного, горячего, мясного цеха, пекарь, кондитер. Европейская терминология выделяет такую специализацию повара, как соусье. Он отвечает за приготовление соусов и все блюда, которые с ними подаются.
Парикмахер
Профессия стилиста-парикмахера охватывает множество различных аспектов и требует умения не только делать прическу, но и коммуницировать с клиентами, обладать глубокими знаниями об используемых в работе продуктах. Мастера консультируют клиентов по выбору стрижек и причесок с учетом формы головы и типа волос, осуществляют стрижку, окрашивание, завивку или выпрямление волос, кондиционирование, ламинирование и другие процедуры.
В профессии много специализаций, среди которых специалист по женским, мужским и детским стрижкам, мастер-универсал, колорист, парикмахер-модельер. Чем выше степень мастерства специалиста, тем он более востребован на рынке труда.
Медицинский работник
В 2023 году в регионах Казахстана сохранялся дефицит медицинских специалистов. По данным Казахского национального медуниверситета имени С. Д. Асфендиярова, самые востребованные медики в РК — 'это терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи, психиатры и хирурги.
В стране дефицит и младшего медицинского персонала, который обеспечивает общий и персональный уходу за больными. Такие специалисты работают под руководством врачей и других квалифицированных медработников.
Логист
Логисты — специалисты, которые занимаются организацией транспортных потоков и оптимизацией маршрутов и системы доставки грузов и товаров. Они координируют доставки с производства и склада до финальной точки. Задача логиста — найти оптимальный маршрут и минимизировать риски и потери.
Транспортные логисты работают с процессами транспортировки (подбирают маршруты и склады, где будет храниться товар), а складские логисты занимаются приемкой, оформлением и хранением грузов. Профессия сочетает черты организатора, управленца и аналитика. Специалисту необходимо знание законодательства, аналитический ум и системное мышление. Логист должен хорошо разбираться в бизнесе, с которым работает, уметь быстро находить выход из сложных ситуаций, быть коммуникабельным, обладать навыками общения и интуицией.
Фермер
Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики РК. Фермеры — люди, владеющие земельным участком или арендующие его для ведения сельского хозяйства. Фермерские хозяйства могут быть как многоотраслевыми, так и специализироваться на одном профиле.
Среди наиболее крупных отраслей, в которых заняты фермеры, — животноводство, пчеловодство, рыбоводство, птицеводство, а также выращивание овощей и зерновых культур. В Казахстане подготовка кадров для сельскохозяйственной отрасли осуществляется в 192 организациях технического и профессионального образования.
Перечень востребованных профессий в РК из года в год меняется. Обусловлены изменения особенностями современного экономического рынка. Если планируете начать обучение и приобрести специальность, следуйте за мечтой и следите за потребностями рынка труда.