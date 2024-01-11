Узбекистан нарастил товарооборот с Афганистаном в шесть раз

По его словам, в прошлом году Афганистан отправил в Узбекистан сухофруктов, фруктовых соков, абрикосов, специй и ковров на 27 миллионов долларов. Из Узбекистана страна получила продукции на 239 миллионов долларов. В основном это электричество, мука, химические удобрения, нефть и газ.