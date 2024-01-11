Узбекистан нарастил товарооборот с Афганистаном в шесть раз

По информации Tolonews, в 2023 году наши страны наторговали на 266 миллионов долларов. Об этом сообщил представитель Министерства промышленности и торговли Афганистана Ахунзаде Абдул Салам Жавад.
По его словам, в прошлом году Афганистан отправил в Узбекистан сухофруктов, фруктовых соков, абрикосов, специй и ковров на 27 миллионов долларов. Из Узбекистана страна получила продукции на 239 миллионов долларов. В основном это электричество, мука, химические удобрения, нефть и газ.
Представитель афганского ведомства также отметил, что объем торговли между двумя странами в 2022 году составил 44 миллиона долларов.
Однако эти данные разнятся с цифрами, представленными Агентством статистики Узбекистана. Только за 11 месяцев 2023 года объем взаимной торговли с Афганистаном составил 784 миллиона долларов. Экспорт Узбекистана превысил 774 миллиона долларов, импорт — 9,5 миллиона долларов. Афганистан находится в десятке основных торговых партнеров нашей страны.