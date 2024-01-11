Свердловский замгубернатора нашел в магазинах яйца по 70 рублей

Впервые стоимость на яйца сильно выросла в конце ноября. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. А Шмыков заявил, что цены на продукты выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, подорожанием комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. После этого он пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024-го. URA.RU рассказывало, где в Екатеринбурге можно купить дешевые яйца.