Свердловский замгубернатора нашел в магазинах яйца по 70 рублей

«Вновь проверил наличие и стоимость мяса птицы и куриного яйца на полках магазинов города. В этот раз — в фирменном магазине птицефабрике “Свердловской”. В сети магазинов “Птица” куриное яйцо первой категории можно купить за 70 рублей, а кг мяса птицы стоит 205 рублей», — написал Шмыков в Telegram.
Впервые стоимость на яйца сильно выросла в конце ноября. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. А Шмыков заявил, что цены на продукты выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, подорожанием комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. После этого он пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024-го. URA.RU рассказывало, где в Екатеринбурге можно купить дешевые яйца.
Мясо курицы пропало с полок магазинов Екатеринбурге в начале года. Отсутствие продукции заметили в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». В X5 Group заявляли, что проблема носит локальный характер. 10 января продукция вернулась на прилавки магазинов.