Власти Ростовской области посчитали средние доходы жителей Дона к 2030 году

Если всё пойдёт по утверждённому сценарию, то к указанному сроку каждый наш земляк в среднем будет иметь доход в размере 74 тыс. 621,5 рубля. При этом уже в 2024 году этот показатель составит 50 тыс. 320 рублей. К слову, в 2021 году каждый житель Дона в среднем получал 34 тыс. 955,2 рубля в месяц.