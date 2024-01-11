Власти Ростовской области посчитали средние доходы жителей Дона к 2030 году. Сведения отражены в Стратегии социально-экономического развития региона.
Если всё пойдёт по утверждённому сценарию, то к указанному сроку каждый наш земляк в среднем будет иметь доход в размере 74 тыс. 621,5 рубля. При этом уже в 2024 году этот показатель составит 50 тыс. 320 рублей. К слову, в 2021 году каждый житель Дона в среднем получал 34 тыс. 955,2 рубля в месяц.
Изменятся и другие показатели, например, ожидаемая продолжительность жизни с 74 лет в 2024-м вырастет до 78 лет в 2030 году.
«Приближаясь к стратегическому рубежу 2030 года, Ростовская область в результате проведения системных преобразований конвертирует свой потенциал в ускорение экономического роста и создание территории социального благополучия», — говорится в документе.
А ранее мы сообщали, что донские чиновники получают одну из самых высоких зарплат в стране.