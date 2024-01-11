Рекламу работы и учебы за границей запретили в Беларуси

Как разъяснили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли, это предусмотрено законом № 353-З от 6 января 2024 года, которым вносятся изменения в ряд других нормативных актов, регулирующих рекламную деятельность.
Теперь рекламу о работе и учебе за рубежом можно будет увидеть только на сайтах юрлиц и ИП, которые оказывают услуги, связанные с трудоустройством и обучением за границей. При этом, только в том случае, если у этих компаний есть согласования министерства образования и министерства внутренних дел.
Среди других запретов, предусмотренных обновленным законодательством:
- запрет ИП заниматься деятельностью по предоставлению принадлежащих им рекламных конструкций для распространения наружной рекламы иных лиц;
- запрет на оказание услуг по размещению рекламы в интернете юрлицам и ИП, не включенными в Реестр рекламораспространителей.
- Кроме того, рекламораспространителей обязали по требованию госорганов размещать на средствах наружной рекламы социальную рекламу.
Вместе с тем, новым законодательством предусмотрен ряд послаблений для рекламы на телевидении. В частности, речь идет о рекламе алкогольных напитков и игорных заведений:
- разрешается размещение на радио и телевидении рекламы алкогольных напитков в ночное время (с 22.00 до 7.00);
- на 1 час увеличивается время для размещения рекламы пива, игорных заведений и азартных игр (с 21.00 до 7.00), реклама безалкогольного пива и безалкогольных пивных напитков по времени не ограничивается;
- увеличивается (с 16 до 18 минут в течение каждого часа) время для размещения рекламы в радио- и телепрограммах, транслируемых с 18.00 до 22.00;
- снимается запрет на размещение рекламы в виде наложений (в том числе способом «бегущей строки») в передачах продолжительностью менее 15 минут.
Есть и хорошие новости для обычных граждан. Так запрещается отказ в заключении договора на оказание услуг телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, если абонент не дает согласие на получение рекламы.