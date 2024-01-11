Рекламу работы и учебы за границей запретили в Беларуси

Теперь рекламу о работе и учебе за рубежом можно будет увидеть только на сайтах юрлиц и ИП, которые оказывают услуги, связанные с трудоустройством и обучением за границей. При этом, только в том случае, если у этих компаний есть согласования министерства образования и министерства внутренних дел.