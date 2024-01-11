Волгоградский губернатор озадачил ответственных за отопительный сезон

Прохождение отопительного сезона стало темой оперативного совещания у главы Волгоградского региона Андрея Бочарова. Мэр областного центра Владимир Марченко доложил — работа идет в штатном режиме, порывы устраняются в нормативные сроки. Специалисты оперативно справились с двумя крупными коммунальными авариями в Тракторозаводском районе.
В ходе устранения технологических нарушений выявлены МКД, где из-за особенностей конструкции систем отопления затруднена циркуляция теплоносителя. Это потребовало дополнительного времени для перезапуска системы отопления.
Губернатор поставил перед профильными чиновниками дополнительные задачи: принять меры по восстановлению теплового режима; усилить аварийные бригады; уделять приоритетное внимание пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми; решить поставленные задачи и к 18.00 доложить о том, как движутся работы по восстановлению теплового режима в многоквартирных домах.