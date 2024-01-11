Волгоградский губернатор озадачил ответственных за отопительный сезон

Губернатор поставил перед профильными чиновниками дополнительные задачи: принять меры по восстановлению теплового режима; усилить аварийные бригады; уделять приоритетное внимание пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми; решить поставленные задачи и к 18.00 доложить о том, как движутся работы по восстановлению теплового режима в многоквартирных домах.