Бастрыкин проверит застройку берега Оби коттеджами в Новосибирске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку использования береговой линии в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщил Информационный центр СК РФ.
В приемную Бастрыкина в «ВКонтакте» поступило обращение о том, что частным лицам переданы в пользование земельные участки по улице Тальниковой, относящиеся к береговой линии. В сообщении указали, что территорию огородили забором, построили там коттеджи и ограничили проход граждан к воде. Аналогична ситуация сложилась рядом с озером на улице Подъемной. При этом авторы обращения отметили, что в надзорных ведомствах ситуацию никак не разрешили.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении СК РФ.
По данным 2ГИС, в районе улицы Тальниковой расположены несколько СНТ.