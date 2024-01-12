Бастрыкин проверит застройку берега Оби коттеджами в Новосибирске

В приемную Бастрыкина в «ВКонтакте» поступило обращение о том, что частным лицам переданы в пользование земельные участки по улице Тальниковой, относящиеся к береговой линии. В сообщении указали, что территорию огородили забором, построили там коттеджи и ограничили проход граждан к воде. Аналогична ситуация сложилась рядом с озером на улице Подъемной. При этом авторы обращения отметили, что в надзорных ведомствах ситуацию никак не разрешили.