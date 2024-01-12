Кожемяко назвал «беду» Приморья: «Не можем освоить все деньги»

«У нас социально-ориентированный бюджет. Наверное, более половины его дохода идет на поддержку населения по тем или иным направлениям. Это и поддержка молодых семей, решение жилищных вопросов, система здравоохранения, спорт — все это социальные задачи», — сообщил политик.
Так, в бюджете этого года заложено 600 млн рублей на субсидии для муниципальных образований для обеспечения транспортного сообщения: транспорт должен ходить из каждого населенного пункта в районный центр утром и вечером ежедневно. Также заложены средства на приобретение автобусов, которые передадут муниципалитетам. Олег Кожемяко напомнил об инциденте в Лесозаводске и других северных районах, где недавно было нарушено автобусное сообщение.
Помимо этого, будет обеспечено техникой новое агентство, созданное для предупреждения последствий в случае наводнений. Продолжается и работа с «Примавтодором», чтобы в каждом районе округе был свой филиал, обеспеченный техникой, и чтобы глава муниципалитета мог координировать эту работу.
«Кроме того, мы запланировали проектирование в этом году пяти крупных спортивных центров, с которыми появится возможность проведения здесь крупных чемпионатов, подготовки российских сборных для участия в международных соревнованиях. Но главное, что это будет предоставлено нашим детям и взрослым для занятий спортом», — сказал Олег Кожемяко.
«Без возможностей нашего бюджета, без той прочности, которую мы достигаем с каждым годом, нам бы этого не удалось. Мы бы просто ждали, сколько нам где-то дадут там, как получится тут. У нас уже другая беда иногда возникает — мы не всегда в состоянии все деньги использовать по некоторым направлениям», — отметил губернатор.
По его словам, перед регионом стоит большой вызов, и заложенную программу нужно выполнить в течение нескольких лет.
Ранее Олег Кожемяко рассказал, что во Владивостоке продолжаются работы по освобождению земельных участков на территории легендарного авторынка «Зеленый угол». О самовольно занятой территории продавцами автомобилей стало известно в середине декабря. Здесь незаконно размещалось более 200 транспортных средств, которые были эвакуированы.