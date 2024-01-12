Кожемяко назвал «беду» Приморья: «Не можем освоить все деньги»

«Без возможностей нашего бюджета, без той прочности, которую мы достигаем с каждым годом, нам бы этого не удалось. Мы бы просто ждали, сколько нам где-то дадут там, как получится тут. У нас уже другая беда иногда возникает — мы не всегда в состоянии все деньги использовать по некоторым направлениям», — отметил губернатор.