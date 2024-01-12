Названы самые высокооплачиваемые профессии января

Спрос на профессионалов в этой отрасли по сравнению с январем 2023 года увеличился на 19%, а средние зарплатные предложения — на 23%, достигнув отметки в 137 939 рублей. В Смоленске, например, водителю-дальнобойщику категории Е, С работодатель готов предложить зарплату в размере 170−300 тыс. рублей в месяц.
На второй строчке топа оказался бурильщик с зарплатой 128 638 рублей. Третье место занял водитель бульдозера. Работодатели готовы платить таким сотрудникам 114 456 рублей. Также в топе вакансий плиточники с зарплатой 109 тыс. рублей и агрономы с заработком 104 тыс.
Напомним, за прошлый год в Свердловской области сильнее всего выросли зарплаты у инженеров и кладовщиков. Инженеры по эксплуатации стали получать на 10% больше, инженеры-электронщики — на 32%, кладовщики — на 12%, операторы станков ЧПУ — на 23%. Эксперты уверены, что из-за дефицита кадров в наступившем году работодатели будут вынуждены более лояльно относиться к сотрудникам. Так, на вакантные должности с большей охотой будут принимать кандидатов в возрасте старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также без опыта работы.