Названы самые высокооплачиваемые профессии января

Напомним, за прошлый год в Свердловской области сильнее всего выросли зарплаты у инженеров и кладовщиков. Инженеры по эксплуатации стали получать на 10% больше, инженеры-электронщики — на 32%, кладовщики — на 12%, операторы станков ЧПУ — на 23%. Эксперты уверены, что из-за дефицита кадров в наступившем году работодатели будут вынуждены более лояльно относиться к сотрудникам. Так, на вакантные должности с большей охотой будут принимать кандидатов в возрасте старше 40 лет, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также без опыта работы.