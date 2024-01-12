Автобусы в Новомосковск будут отправляться с автовокзала Красногвардейский

С 15 января следующие в Новомосковск автобусы ГУП «Мосгортранс» будут отправляться с автовокзала Красногвардейский, а не от автостанции Орехово, как было ранее. Новый транспортный хаб расположен в двух минутах ходьбы от станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово».
Новомосковск — самое востребованное направление от автовокзалов Москвы. Только за прошлый год Мосгортранс перевез между двумя городами более 80 тысяч пассажиров.
«С 2022 года пассажиров в Новомосковск ежедневно перевозят удобные современные автобусы Мосгортранса. В них есть все необходимое для комфортной и безопасной поездки. За прошлый год автобусы совершили уже более четырех тысяч рейсов на этом направлении и стали достойной альтернативой железнодорожному транспорту. По задаче Сергея Собянина мы продолжаем развивать межрегиональные маршруты», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Автобусы туристического класса отправляются из Москвы в Новомосковск шесть раз в день. Путешествовать на них безопасно и комфортно: в пути профессиональные водители сменяют друг друга, салон оборудован системой климат-контроля, удобными креслами, столиками и индивидуальным освещением.
Найти расписание автобусов и купить на них билеты можно в мобильных приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также в кассах автовокзалов и на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».