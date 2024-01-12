Автобусы в Новомосковск будут отправляться с автовокзала Красногвардейский

«С 2022 года пассажиров в Новомосковск ежедневно перевозят удобные современные автобусы Мосгортранса. В них есть все необходимое для комфортной и безопасной поездки. За прошлый год автобусы совершили уже более четырех тысяч рейсов на этом направлении и стали достойной альтернативой железнодорожному транспорту. По задаче Сергея Собянина мы продолжаем развивать межрегиональные маршруты», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.