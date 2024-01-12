Татарстану удалось справиться с дефицитом куриных яиц. Всего в республике действует пять птицефабрик, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Татарстан обеспечен продукцией собственного производства. А из других регионов России и стран поставок куриных яиц не делали. По словам экспертов, их выпуск этого продукта в республике будет только расти.
Как отметили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана, среди населения не наблюдается ажиотажного спроса на яйца. При этом на складах товарных запасов достаточно.
Напомним, с 18 по 25 декабря в топ-3 самых подорожавших продуктов в Татарстане вошли куриные яйца, помидоры и огурцы.