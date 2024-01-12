Власти назвали среднюю зарплату в Ростовской области в 2030 году

Об этом сообщается в Стратегии социально-экономического развития. К 2030 году, согласно.
Стратегии, средняя зарплата жителей региона составит 74,6 тыс. рублей. В 2024 году среднедушевой доход должен составить 50,3 тыс. рублей.
При этом ранее сообщалось, что средняя зарплата в Ростовской области в декабре достигла 49,5 тыс. рублей. Заметнее всего росла заработная плата у представителей рабочего и дефицитного персонала.
В среднем рабочем предлагали 60,5 тыс. рублей, работникам транспорта и логистики — по 70 тыс. рублей.
«Городской репортер» сообщал о самых востребованных специальностях в регионе в 2023 году. Больше всего требуются фрезеровщики и токари, пекари, кондитеры, автослесари, дворники, операторы станков ЧПУ.