Размер пособий изменится в Нижегородской области

Исходя из него по действующим правилам, сумма единого пособия зависит от прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. После того как в регионах увеличится размер прожиточного минимума, Социальный фонд автоматически пересчитает

размер пособий.



Начиная с этого года, в случае если родитель досрочно выйдет из декретного отпуска на работу, то он не будет терять право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Новое правило будет работать даже если родитель выйдет на работу на неполный рабочий день, будет работать на дому или дистанционно на работу на дому и на дистанционную работу. Кроме того, пособие сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.



Помимо этого, с 1 января сохранять ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тыс.руб. смогут родители и опекуны детей-инвалидов в случае выхода на работу на неполный рабочий день, в том числе дистанционно или на дому. Ранее такие выплаты могли получать только неработающие родители.



Кроме того, почти в 1,5 раза вырастит максимальный размер пособий по беременности и родам и больничным листам. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тыс. до 565 тыс. руб., По временной нетрудоспособности — с 83 тыс. до 122 тыс. руб. в месяц.



Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тыс. руб. в месяц против нынешних 33,2 тыс. руб.



Ранее сообщали, что в Нижегородской области пенсия увеличилась у более 700 тыс. жителей.