Доллар дешевеет перед выходными

МИНСК, 12 янв — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта подешевела только в сравнении с российским рублем.
На старте сессии спрос и предложение на европейскую валюту привычно отсутствовали. Регулятор для того, чтобы определить курс на выходные может использовать данные последних успешных торгов.
Сегодня американская валюта продолжила падать в цене на фоне отчета о росте инфляции в США. По состоянию на 10:18 доллар просел еще на 0,26% и опустился до отметки в 3,1553 белорусского рубля.
Дорожающая на фоне кризиса в Красном море, нефть подпитывает рост российской валюты, которая по состоянию на 10:18 прибавила 0,37% к вчерашней цене. На торгах за 100 российских предлагали 3,5748 белорусского рубля.
Несмотря на то, что на международных площадках валюта Поднебесной укрепляется к доллару, по состоянию на 10:15 она ослабла на 0,45%. На бирже за 10 юаней просили 4,3838 белорусского рубля.