Вице-мэр Новосибирска рассказала, что построят на месте Park Cafe

Как сообщила BFM-Новосибирску вице-мэр города Анна Терешкова, в Первомайском сквере располагалось здание Park Cafe с 2004 до 2023 года. Летом 2024 там могут начать благоустраивать территорию при условии, что в бюджете города найдут средства на проектирование и выполнение работ.
Земельный участок пока еще не включили в план реконструкции Первомайского сквера. В данный момент муниципалитет решает вопрос с отдельным проектом для свободного участка.
Анна Терешкова рассказала, что изначально Park Cafe хотели снести через два года, но сделали это раньше. И сейчас нужно сконцентрироваться на проектировании.
«Но вы же понимаете, что это определенный процесс: нужно найти деньги, заплатить, оформить документы и проектировщики начнут работу. По срокам точно сказать пока ничего нельзя. Думаю, весной этой вопрос будет более-менее разработан», — сказала BFM-Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Она также сообщила, что говорить о том, что именно будет находиться на пустом участке, рано, но он точно будет частью сквера не только юридически, но и фактически, визуально.
Напомним, что в Новосибирске ремонт Первомайского сквера планируют закончить летом 2024 года.