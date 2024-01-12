Коммерческий перевозчик поднимет цены на маршрутах № 16 и 16с в Иркутске

Коммерческий перевозчик, обслуживающий маршруты № 16 и № 16с в Иркутске, объявил о предстоящем изменении тарифов на проезд.
— С 9 февраля 2024 года пассажиры столкнутся с новыми ценами за проезд в автобусах. Дневная стоимость проезда увеличится до 35 рублей, в то время как после 20:00 пассажирам придется заплатить 40 рублей, — говорят в администрации.
Маршрут № 16 идет от железнодорожного вокзала до микрорайона Солнечный, в то время как маршрут № 16с — сообщение между микрорайоном Солнечный и Центральным рынком.