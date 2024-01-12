Коммерческий перевозчик поднимет цены на маршрутах № 16 и 16с в Иркутске

— С 9 февраля 2024 года пассажиры столкнутся с новыми ценами за проезд в автобусах. Дневная стоимость проезда увеличится до 35 рублей, в то время как после 20:00 пассажирам придется заплатить 40 рублей, — говорят в администрации.