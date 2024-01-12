На шахте в Караганде, где погибли 46 горняков, запретили добычу угля

Как сообщается в Telegram-канале Qarmet, ознакомление с текущей ситуацией произведено на глубине более 600 м, в непосредственной близости от места аварии. Отмечается, что директор шахты Андрей Бойко доложил об итогах проведенных на объекте проверок, запланированных работах по устранению причин и последствий случившегося, перспективах возобновления добычи угля.
«Руководство Qarmet в лице Андрея Лаврентьева и Вадима Басина выразили признательность за проводимую сложную работу, однако запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии. Они отметили, что все необходимые средства для исполнения доступны для инженеров Угольного департамента», — говорится в сообщении.
ЧП на шахте имени Костенко
Напомним, трагедия на шахте имени Костенко «АрселорМиттал Темиртау» произошла ночью 28 октября прошлого года. В результате происшествия погибли 46 горняков — были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты. По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».
Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что «компания “АрселорМиттал Темиртау” оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием». Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».
В начале декабря 2023 года в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе «АрселорМиттал» из Казахстана успешно завершены. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил имя нового инвестора АМТ — им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Позже стало известно, что «АрселорМиттал Темиртау» официально переименовали в Qarmet.