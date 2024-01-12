На шахте в Караганде, где погибли 46 горняков, запретили добычу угля

Как сообщается в Telegram-канале Qarmet, ознакомление с текущей ситуацией произведено на глубине более 600 м, в непосредственной близости от места аварии. Отмечается, что директор шахты Андрей Бойко доложил об итогах проведенных на объекте проверок, запланированных работах по устранению причин и последствий случившегося, перспективах возобновления добычи угля.