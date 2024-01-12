Воронежцам рассказали, как получить отсрочку платежей по кредиту

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому кредитные каникулы будут действовать на постоянной основе. У граждан есть возможность получить отсрочку по платежам по одному кредиту и займу или же уменьшить платеж. Сделать это можно на срок до шести месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами можно в любой момент, пока действует договор по кредиту. Об этом в пятницу, 12 января, рассказал портал «Объясняем.рф», запущенный правительством России.
В период кредитных каникул не будут начисляться неустойка, штрафы или пени, а кредитор не сможет взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты будут начисляться полностью, заемщику необходимо их погасить после окончания каникул. Подробнее об условиях предоставления каникул и по каким займам могут предоставить отсрочку — в информационных карточках портала «Объясняем.рф».
Ранее стало известно, что в Воронежской области в период с марта 2022-го по сентябрь 2023-го бизнес получил отсрочку примерно по 1,9 тыс. кредитных договоров на общую сумму почти 54 млрд рублей. «Каникулы по закону» оформили 58% компаний, а 42% воспользовались собственными программами банков.