Воронежцам рассказали, как получить отсрочку платежей по кредиту

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому кредитные каникулы будут действовать на постоянной основе. У граждан есть возможность получить отсрочку по платежам по одному кредиту и займу или же уменьшить платеж. Сделать это можно на срок до шести месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами можно в любой момент, пока действует договор по кредиту. Об этом в пятницу, 12 января, рассказал портал «Объясняем.рф», запущенный правительством России.