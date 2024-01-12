На продление трамвайной ветки в Академическом планируют потратить больше 27 млрд

На продление трамвайной ветки в Академическом планируют выделить 27,2 миллиарда рублей. Администрация города планирует заключить концессионное соглашение на расширение сети. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
— Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга Ноженко Д. Ю., — говорится в документации.
Концессионное соглашение предполагает строительство пути длиной 24,5 километра, а также реконструкцию 1,7 километра пути, строительство трамвайного депо и трех тяговых подстанций.
Ранее сообщили, что в Академический район запустят второй трамвайный маршрут. Его реализация произойдет в 2024 году.
— Этот вопрос обсуждается одновременно с приобретением новых трамваев по концессии, о чем уже говорилось, — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии города.