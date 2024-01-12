Как дольщикам «продали» воздух вместо квартир, рассказал аким Астаны

«Строительство ЖК “Территория комфорта” началось 20 лет назад. Техобследование дома показало, что здание аварийное. Была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного ЖК. В 2021 году было завершено строительство 1-ой очереди. Тогда более 100 семей-дольщиков получили ключи от квартир», — отметил он.