Компания медстрахования заключила контракты с больницами на 14 миллиардов леев

На медицинскую помощь, которую будут оказывать врачи-специалисты амбулаторного уровня, выделено почти 1,4 миллиарда леев. Для оказания неотложной медпомощи в этом году выделен один миллиард 312 миллионов леев, что составляет 8,6% от общего фонда. Эти деньги будут осваивать два авторизованных предприятия, которые будут принимать запросы по всей территории Молдовы — Национальный центр скорой медицинской помощи и Государственная поликлиника.