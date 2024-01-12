Компания медстрахования заключила контракты с больницами на 14 миллиардов леев

Как сообщили в ведомстве, контракты заключены как с государственными, так и с частными клиниками. Деньги будут перечисляться НМСК поэтапно, в зависимости от услуг, оказываемых населению каждый месяц. Данная сумма составляет около 92% от общего фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на текущий год.
В НМСК уточнили, что более половины указанной суммы будет направлено на оказание стационарной медицинской помощи. Для этого заключены контракты с 77 государственными и частными больницами на лечение около полумиллиона заболеваний для различных специализаций — хирургии, лечения острых и хронических заболеваний, услуг диализа, лучевой терапии онкологических больных и прочего.
Например, на проведение 10 500 операций по удалению катаракты в 2024 году запланировано более 141 миллиона леев. Свыше 400 миллионов леев направлено почти на шесть тысяч операций по протезированию опорно-двигательного аппарата.
На медицинскую помощь, которую будут оказывать врачи-специалисты амбулаторного уровня, выделено почти 1,4 миллиарда леев. Для оказания неотложной медпомощи в этом году выделен один миллиард 312 миллионов леев, что составляет 8,6% от общего фонда. Эти деньги будут осваивать два авторизованных предприятия, которые будут принимать запросы по всей территории Молдовы — Национальный центр скорой медицинской помощи и Государственная поликлиника.