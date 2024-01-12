Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов России с самым дорогим проездом в автобусе

На первом месте оказалась Казань с 42 рублями за поездку в общественном транспорте, на втором месте — Краснодар с 40 рублями, далее Самара — с 38 ₽ и Пермь — там стоимость проезда вырастет до 37 рублей с 15 апреля 2024 года.