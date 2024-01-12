Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов России с самым дорогим проездом в автобусе

Нижний Новгород вошел в пятерку российских городов-миллионников с самым дорогим проездом в общественном транспорте. Сейчас цена на поездку в автобусе составляет 35 рублей при оплате наличными.
Если оплатить банковской или транспортной картой, то проезд обойдется в 30 рублей.
На первом месте оказалась Казань с 42 рублями за поездку в общественном транспорте, на втором месте — Краснодар с 40 рублями, далее Самара — с 38 ₽ и Пермь — там стоимость проезда вырастет до 37 рублей с 15 апреля 2024 года.
В рейтинге крупнейших городов России на последнем месте расположился Воронеж, где проезд в общественном транспорте стоит 28 рублей.