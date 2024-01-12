Самарцы рассказали о резком подорожании фруктов в магазинах

В Самаре после новогодних праздников местные жители рассказали о ценах в магазинах. Горожан удивило резкое подорожание фруктов.
Корреспондент «КП-Самара» отметил, что стоимость груш в одном из сетевых магазинов превысила 1000 рублей за килограмм. Кроме того, местные жители сообщили о подорожании нектаринов и персиков. Обычно, цены на фрукты повышают из-за сезонности.
Напомним, в начале года самарцы заметили пропажу куриц с полок магазинов. Специалисты и представители магазинов отметили, что после новогодних праздников спрос на мясо птицы увеличился, а из-за погодных аномалий и количества работников возникли проблемы и задержки с выкладкой.