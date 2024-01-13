Между Владивостоком и Индией власти планируют наладить морские перевозки

Власти России и Индии намерены наладить морские перевозки по маршруту Владивосток — Ченнаи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова.
Ожидается, что встреча, на которой представители двух стран обсудят развитие международного маршрута, состоится уже в январе 2024 года. Ранее об этом в ходе ВЭФ-2023 договорились глава минвостокразвития Алексей Чекунков и министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.
Предполагается, что во встрече примут участие представители бизнеса, потенциальные грузоотправители и грузополучатели. По словам Бобракова, окончательная дата встречи еще согласовывается.
Напомним, ранее обсуждалась возможность создания в регионе совместного российско-индийского банка.