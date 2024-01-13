Беларусь в разы повысила стоимость страховок для иностранного транспорта

Страховки подорожают в некоторых случаях в разы: годовой взнос за страхование легкового автомобиля увеличивается с 84 до 274 евро. Страховка грузовика подорожает с 96 евро до 723. Что касается мотоциклов, то годовая страховка будет стоит не 24 евро, как сейчас, а 33.