Беларусь в разы повысила стоимость страховок для иностранного транспорта

Правительство Беларуси приняло решение об увеличении стоимости обязательного страхования иностранного транспорта. Соответствующее постановление Совмина республики уже опубликовано на Национальном правом портале, в силу оно вступает со вторника, 13 февраля 2024 года. Документом определено существенное подорожание страховок для автомобилей, зарегистрированных в государствах, не заключивших соответствующее соглашение о сотрудничестве с Беларусью.
Страховки подорожают в некоторых случаях в разы: годовой взнос за страхование легкового автомобиля увеличивается с 84 до 274 евро. Страховка грузовика подорожает с 96 евро до 723. Что касается мотоциклов, то годовая страховка будет стоит не 24 евро, как сейчас, а 33.